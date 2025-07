Reinderink langer bij wielerploeg Soudal Quick-Step

BRUSSEL (ANP) - Wielrenner Pepijn Reinderink rijdt ook de komende twee jaar voor het Belgische team Soudal Quick-Step. De 23-jarige renner uit Ruurlo debuteerde vorig jaar op het hoogste niveau nadat hij eerder deel had uitgemaakt van de opleidingsploeg.

Reinderink brak dit voorjaar bij een val in de Amstel Gold Race zijn sleutelbeen. In het Critérium du Dauphiné keerde hij terug in koers als een van de helpers van zijn Belgische kopman Remco Evenepoel. Hij reed nog geen grote ronde. Vorig jaar won hij het bergklassement in zowel de Ronde van Luxemburg als de Ronde van Guangxi.

"Dit is een belangrijk moment in mijn carrière", reageerde Reinderink in een persbericht van zijn ploeg. "Ik heb de afgelopen twee jaar zoveel stappen gezet, maar ook eerder al in de opleidingsploeg. Het vertrouwen dat het team in me heeft, is enorm motiverend."

Ook de 22-jarige Belg Gil Gelders verlengde zijn contract.