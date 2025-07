Reuters: Qatar dreigt gaslevering aan EU stop te zetten

BRUSSEL (ANP) - Qatar heeft gedreigd de gasleveringen aan de Europese Unie stop te zetten als reactie op de Europese zorgplichtswet aangaande dwangarbeid en milieuschade. Dit blijkt uit een brief van Qatar aan de Belgische regering, die persbureau Reuters heeft ingezien.

Qatar is 's werelds op twee na grootste exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas (lng), na de Verenigde Staten en Australië. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 levert de Golfstaat 12 tot 14 procent van alle lng in Europa.

De brief is gedateerd op 21 mei. In het schrijven hekelt de Qatarese minister van Energie Saad Al-Kaabi de zogenoemde CSDDD-richtlijn. Deze verplicht grotere bedrijven in de EU om mensenrechten- en milieuproblemen in hun toeleveringsketen aan te pakken.

"Als de CSDDD niet verder wordt aangepast, zullen QatarEnergy en de staat Qatar zich genoodzaakt zien om serieus te overwegen onze producten en lng naar andere markten buiten de EU te verplaatsen."