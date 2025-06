Renners in Giro ontvangen zegen van paus

ROME (ANP/DPA) - Het wielerpeloton in de Giro d'Italia is zondag met een pauselijke zegen begonnen aan de 21e en laatste etappe met start en finish in Rome. Paus Leo XIV begroette de renners voor de start. "Wielrennen is zo belangrijk. Dank voor alles wat jullie doen. Ik hoop dat jullie altijd je rol als voorbeeld voor anderen in gedachten houden. Jullie zijn hier altijd welkom", sprak de paus.

Kort daarvoor waren de leiders van de diverse klassementen, onder wie de Britse rozetruidrager Simon Yates, afgestapt om de paus de hand te schudden. De Amerikaanse leider van de katholieke kerk kreeg een leiderstrui overhandigd.

Met de etappe bewees de Giro ook eer aan de overleden paus Franciscus. Het plan om Vaticaanstad aan te doen was al voor diens dood aangekondigd.