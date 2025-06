PSG 'veroordeelt ten zeerste' geweld na finale Champions League

PARIJS (ANP/BELGA) - Paris Saint-Germain "veroordeelt ten zeerste" het geweld in Parijs en op andere plaatsen in Frankrijk na de finale van de Champions League. "Deze Europese titel zou een moment van collectieve vreugde moeten zijn en niet van onrust en chaos", aldus de club, die met 5-0 van Internazionale won, in een verklaring.

"Deze acties staan haaks op de waarden van de club. De meerderheid van onze supporters heeft hier niets mee te maken. Hun voorbeeldige gedrag gedurende het seizoen verdient zelfs erkenning. PSG roept iedereen op om verantwoordelijkheid en respect te tonen, zodat deze historische overwinning een moment van trots kan blijven voor iedereen."

Na de eerste eindzege ooit voor Paris Saint-Germain in de Champions League ging het in Parijs en ook op een aantal andere plekken mis. Er vielen twee doden en er waren zeker 559 arrestaties, waarvan 491 in Parijs. Er werden winkels geplunderd en relschoppers staken verschillende auto's in brand.