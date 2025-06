Reusser houdt Vollering van zege in eerste etappe in Zwitserland

GSTAAD (ANP) - Demi Vollering heeft in de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland naast de zege gegrepen. De 28-jarige wielrenster van FDJ-Suez werd in de rit met start en finish in Gstaad in de sprint geklopt door medevluchtster Marlen Reusser uit Zwitserland, die daarmee ook de eerste leider wordt. Katarzyna Niewiadoma uit Polen werd op ruim twee minuten derde.

Vollering schreef de Ronde van Zwitserland vorig jaar op haar naam door drie ritten te winnen. Reusser was het jaar ervoor de beste. De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag.

Bovenop de Jaunpass van de eerste categorie versnelde Reusser uit het groepje met favorieten. Vollering reageerde en achterhaalde de Zwitserse. Samen liepen ze uit naar meer dan een minuut voorsprong op Niewiadoma, de Sloveense Urska Zigart en Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland.

In de slotkilometer viel het tempo bij de twee koploopsters helemaal stil. Vollering begon de sprint, maar de Zwitserse van Movistar wist haar nog te passeren.