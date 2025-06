Brussels Airport: geen vertrekkende vluchten 25 juni om staking

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Brussels Airport schrapt alle vertrekkende vluchten op 25 juni. Op die dag vindt er een landelijke staking plaats in België tegen het beleid van de federale regering. Ook luchthavenpersoneel doet daaraan mee.

"Om de veiligheid van onze passagiers en ons personeel te kunnen garanderen, hebben we, in overleg met de luchtvaartmaatschappijen, beslist om geen vertrekkende passagiersvluchten te laten doorgaan op 25 juni", aldus Brussels Airport in een waarschuwend bericht op de website. De luchtvaartmaatschappijen zullen reizigers verder informeren over de gevolgen.

De landelijke vakbondsacties vonden dit jaar al vier keer plaats. Deze waren niet direct gericht tegen Brussels Airport, maar tegen hervormingsplannen van de federale regering. Verschillende sectoren deden daaraan mee. Ook bagageafhandelaars en beveiligers op de luchthaven sloten zich aan. Als gevolg daarvan moesten meerdere keren vluchten worden geannuleerd.