Ritwinnaar Valgren verlaat Ronde van Italië kort voor het einde

FELTRE (ANP/BELGA) - Wielrenner Michael Valgren gaat vrijdag niet meer van start in de Ronde van Italië. De Deen, die woensdag nog de zeventiende etappe won, stapt net als zijn Britse ploeggenoot James Shaw af. Dat gebeurt om sportieve redenen, meldt hun ploeg EF Education-EasyPost.

"Aangezien er dit seizoen al verschillende renners door blessures aan de kant staan en Michael en James allebei van cruciaal belang zijn voor onze doelstellingen deze zomer, hebben we besloten om voorrang te geven aan hun gezondheid, herstel en voorbereiding op de belangrijke reeks wedstrijden die voor ons ligt. We hebben enorm veel respect voor de Giro en zullen tot in Rome blijven strijden", aldus EF Education-EasyPost.

De negentiende etappe van vrijdag is de zogenoemde koninginnenrit van deze 109e Giro. Vanaf de start in Feltre zijn er voor de renners drie beklimmingen van de tweede categorie, een van de eerste categorie en met de Passo Giau een van de buitencategorie. De aankomst ligt na 151 kilometer in Alleghe na een steile slotklim.

De Giro eindigt zondag. De Deense kopman Jonas Vingegaard van Visma - Lease a Bike draagt de roze leiderstrui.