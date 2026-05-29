Koopmans: eerder hard ingrijpen tegen corona was niet realistisch

DEN HAAG (ANP) - Viroloog Marion Koopmans denkt niet dat het realistisch was geweest om al veel eerder beperkende maatregelen te nemen om het coronavirus in te dammen. Het had "in theorie heel veel uitgemaakt" als dit al begin februari 2020 was gebeurd, toen het aantal bekende ziektegevallen in heel Europa nog rond de vijftig lag. Maar er was nog te weinig bekend om zo'n besluit te nemen.

Dat zei Koopmans tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over de coronapandemie. Zij ging onder meer in op het doorgaan van carnaval, waarvan achteraf is gebleken dat het een grote rol speelde bij de verspreiding van het virus in met name Noord-Brabant. Het coronavirus was toen al wel opgedoken in Europa, maar nog niet vastgesteld in Nederland. Dat gebeurde pas eind februari.

Koopmans denkt dat het "een stap te ver" was geweest om carnaval te stoppen op basis van ziektegevallen in andere landen. Zij benadrukte dat het kabinet steeds grotendeels de adviezen heeft gevolgd van het Outbreak Management Team (OMT) waar zij zelf deel van uitmaakte.