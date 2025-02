Belgische renner Fretin sprint naar zege in Ronde van Algarve

FARO (ANP/BELGA) - Milan Fretin heeft de vierde etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De 23-jarige Belgische wielrenner was in aankomststad Faro de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Zijn landgenoot Jordi Meeus werd tweede, voor de Italiaan Filippo Ganna. De Zwitser Jan Christen blijft leider in het algemeen klassement.

Voor Fretin betekende het zijn vierde en meest spraakmakende zege tot dusver. Vorige week won hij in Spanje de Clasica Almeria. Vorig jaar was hij ook al de snelste in etappes van de Franse Vierdaagse van Duinkerke en de Tour Poitou-Charentes.

De Ronde van de Algarve, een vijfdaagse rittenkoers voor de Pro Series, eindigt zondag met een tijdrit van 19,6 kilometer naar de Alto do Malhao.