Roeicoach Meenhorst opnieuw gekozen tot Coach van het Jaar

ARNHEM (ANP) - Eelco Meenhorst is tijdens het Sportgala op Papendal uitgeroepen tot Coach van het Jaar. De succesvolle roeicoach moest het opnemen tegen Jeroen Delmee (hockey) en Laurent Meuwly (atletiek). Vorig jaar werd Meenhorst ook al verkozen tot beste coach.

De Nederlandse roeiers veroverden tijdens de Olympische Spelen in Parijs vier keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Eerder boekte Nederland onder meer de nodige successen tijdens de wereldkampioenschappen van 2022 en 2023. Meenhorst legde eind november zijn functie bij de roeibond neer. "Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken met het team, mijn missie is volbracht", was zijn uitleg.