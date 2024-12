Titel Sportploeg van het Jaar naar 3x3-basketballers

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers zijn op het Sportgala op Papendal uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Worthy de Jong en Jan Driessen pakten in Parijs afgelopen zomer olympisch goud door in een spannende finale gastland Frankrijk te verslaan.

Het was pas de tweede keer dat 3x3-basketbal op het olympisch programma stond. De 36-jarige De Jong werd de held van de ploeg door eerst met een treffer twee seconden voor tijd een verlenging af te dwingen (16-16) en niet veel later met een 'tweepunter' het duel te beslissen.

De 3x3-basketballers hadden in de verkiezing concurrentie van de atleten uit de gemengde estafette 4x400 meter en de baanwielrenners van de teamsprint.

Parasportploeg van het Jaar

De rolstoelbasketbalsters werden gehuldigd als Parasportploeg van het Jaar. Het was het tweede jaar op rij dat de olympisch kampioen van 2024 in Parijs de prijs in ontvangst mocht nemen.

In de olympische finale was de ploeg na een moeizame start duidelijk te sterk voor de Verenigde Staten: 63-49. Met die zege prolongeerde de ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden de drie jaar ervoor in Tokio veroverde titel. Sinds een nederlaag tegen China in de groepsfase van die Paralympics verloor de ploeg geen enkel duel meer. Die reeks leverde onder meer twee Europese titels (2021, 2023) en de wereldtitel (2022) op.