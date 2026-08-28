Roeiers Van Dorp en Twellaar pakken wereldtitel in dubbeltwee

AMSTELVEEN (ANP) - Roeiers Simon van Dorp (29) en Melvin Twellaar (29) hebben de wereldtitel in de dubbeltwee veroverd bij de WK roeien in Nederland. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos bleven de Nederlanders de boten uit Servië en België ruim voor.

Het Nederlandse duo greep een kleine voorsprong vanaf de start, maar kreeg in het middendeel flinke tegenstand van de Servische boot. In de laatste 500 meter wisten Van Dorp en Twellaar hun voorsprong uit te diepen tot ruim 3 seconden.

Het is de eerste wereldtitel voor TeamNL op de WK in eigen land. Twellaar werd al eens wereldkampioen in de dubbeltwee, waarin hij ook twee keer olympisch zilver veroverde. Voor Van Dorp is het de eerste grote titel in zijn carrière. Hij won op de Olympische Spelen in Parijs in 2024 brons in de skiff en werd dit jaar bij Twellaar in de dubbeltwee gevoegd.

De roeiwedstrijden op de Bosbaan lagen door onweersbuien bijna twee uur lang stil. Na de hervatting werden de A-finales naar voren gehaald, waardoor Van Dorp en Twellaar uiteindelijk met 'slechts' een uur en twintig minuten vertraging startten. Bij hun start brak de zon net door.