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Tennissters Koevermans en Rus naar hoofdtoernooi US Open

Sport
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 19:05
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NEW YORK (ANP) - Anouk Koevermans heeft het hoofdtoernooi van de US Open bereikt. De 22-jarige tennisster versloeg Mariam Bolkvadze uit Georgië in de derde ronde van het kwalificatietoernooi: 6-3 7-6 (5).
Koevermans debuteert in New York op een grandslamtoernooi. Haar wedstrijd tegen Bolkvadze werd donderdag afgebroken vanwege aanhoudende regen. Ze had toen de eerste set gewonnen en de tweede set was zes games onderweg (3-3).
Arantxa Rus plaatste zich eveneens voor het hoofdtoernooi van het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De 35-jarige tennisster versloeg de Zwitserse Susan Bandecchi (1-6 6-3 6-4) in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Rus stond donderdag met 4-1 achter in de eerste set toen het begon te regenen.
Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong staan in het hoofdtoernooi bij de mannen.
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