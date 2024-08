VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - Roeisters Martine Veldhuis en Lisa Scheenaard hebben op de Olympische Spelen in Parijs in de dubbeltwee net naast een medaille gegrepen. Na een goede start viel het duo al snel terug naar de vierde plek. In het tweede deel op de hete roeibaan in Vaires-Sur-Marne konden ze geen plekje meer winnen.

Favoriet Nieuw-Zeeland toonde zich in een spannend slot nipt sterker dan Roemenië. Groot-Brittannië won brons, op ruim een seconde voor Veldhuis en Scheenaard.