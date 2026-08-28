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Roeisters dubbeltwee prolongeren wereldtitel niet, winnen zilver

Sport
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 19:42
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AMSTELVEEN (ANP) - Roeisters Benthe Boonstra (25) en Roos de Jong (33) hebben een zilveren medaille gewonnen in de dubbeltwee op de WK roeien in eigen land. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos eindigde het Nederlandse duo nipt achter de Ierse vrouwen Zoe Hyde en Margaret Cremen. Zwitserland werd derde.
Boonstra en De Jong hadden de beste start, maar werden flink uitgedaagd door de Ierse boot. De voorsprong van Nederland was lange tijd minder dan een seconde. In de laatste 250 meter pakten de Ieren een lichte voorsprong, die aan de eindstreep was uitgebreid tot een halve bootlengte.
Boonstra en De Jong werden in 2025 wereldkampioen in de dubbeltwee in Shanghai. Boonstra werd eerder ook olympisch- en wereldkampioen in de vierzonder. De Jong won in Parijs in 2024 olympisch zilver in de dubbelvier, en in Tokio in 2021 brons in de dubbeltwee.
Door onweersbuien lagen de roeiwedstrijden vrijdagmiddag bijna twee uur stil. Na de hervatting werden de finales naar voren gehaald, waardoor de start van Boonstra en De Jong uiteindelijk 'slechts' een uur en twintig minuten later plaatsvond dan aanvankelijk gepland.
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