Nederland ziet rol Aruba en Curaçao bij opbouw na aardbevingen

WILLEMSTAD (ANP) - Curaçao en Aruba kunnen hopelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Koninkrijksrelaties) vrijdag gezegd tijdens een persconferentie met de Caribische pers.

Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen zijn veel doden gevallen en zijn veel gebouwen beschadigd. Van der Burg noemt Venezuela en Colombia "twee heel belangrijke buren" van Curaçao en Aruba.

Volgens Van der Burg geldt voor de toekomst de vraag: "Hoe kunnen Aruba en Curaçao als hub gaan functioneren voor Europa en binnen Europa voor Nederland? Door de aardbevingen moet veel worden opgeknapt en gerestaureerd. In hoeverre kunnen Aruba en Curaçao daarbij als centraal knooppunt dienen voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika?"

Ambassadeur

Van der Burg benadrukte dat het Koninkrijk sinds deze maand weer een ambassadeur heeft in Venezuela. "Dat laat zien dat de relaties weer aan het normaliseren zijn, want jarenlang had Nederland geen ambassadeur in Venezuela." De normalisering van de relaties zou volgens hem ook moeten leiden tot economische ontwikkeling van Curaçao en Aruba.

Aruba en Curaçao zijn momenteel erg afhankelijk van toerisme. "Het is belangrijk om te werken aan een economie die diverser is", aldus de staatssecretaris. Ontwikkeling als economische hub zou daar volgens hem aan kunnen bijdragen.