Roeisters hebben gemengde gevoelens na 'verliezen van goud'

PARIJS (ANP) - De Nederlandse roeisters van de dubbelvier spraken van "gemengde gevoelens" na hun zilveren medaille op de Olympische Spelen van Parijs. Ze lagen bijna de hele race aan de leiding, maar zagen de Britse boot op de laatste meters alsnog voorbijkomen.

"Het voelt een beetje alsof we goud hebben verloren, maar ik ben óók heel trots op wat we hebben neergezet", zei Bente Paulis na de finale. "Het is heel emotioneel. Dit is een levenswerk en wij trainen hier jaren voor. Dat moet allemaal samenkomen in 6 minuten", voegde Laila Youssifou eraan toe.

"Natuurlijk, als topsporters wil je goud winnen. Maar we hebben niet iets verkeerds gedaan waardoor we echt moeten balen", ging Youssifou verder. "We hebben gemengde gevoelens, want we hebben wel een olympische medaille en dat kunnen niet veel mensen zeggen. Uiteindelijk denk ik dat we hiervan wel kunnen genieten."

Van grote verslagenheid was geen sprake bij het Nederlandse viertal. "Ik denk dat we meededen om goud, het scheelde niet veel. Ik moest het echt zien op het scorebord", aldus Paulis. "We wisten dat de Britten een goede tweede 1000 meter hadden." Tessa Dullemans had moeite om haar emoties te bedwingen. "Ik kijk nu vooral uit naar een knuffel van mijn familie en vrienden", zei ze, vechtend tegen de tranen.