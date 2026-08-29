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Roeisters vierzonder grijpen brons op WK in eigen land

Sport
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 12:51
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AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse roeisters van de vierzonder hebben een bronzen medaille behaald op het WK in eigen land. Tinka Offereins, Linn van Aanholt, Ymkje Clevering en Nika Vos gingen snel van start, maar hadden vervolgens geen antwoord op een versnelling van de Amerikaanse en Australische ploeg.
Het Amerikaanse team won goud en vestigde een wereldrecord (6.09,87) op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Australië kwam als tweede over de finish (6.12,40), vlak voor Nederland (6.13,74).
Het Nederlandse viertal greep vorig jaar op de WK in Shanghai naast de medailles en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Op de Spelen van Parijs (2024) veroverden de Nederlandse vrouwen van de vierzonder het goud. Van dat succesvolle kwartet is nu alleen Offereins nog over.
"Ik ben vooral trots", zei Vos bij de NOS. "We startten agressief en roeiden uiteindelijk de tijd die we in trainingen ook vaak benaderden. We hebben heel veel geoefend op deze baan. Maar wat Amerika liet zien, dat was te veel voor ons."
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