Aandacht voor resultaten dsm-firmenich op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar dsm-firmenich. Het voedings- en gezondheidsbedrijf zag de omzet en winst stijgen in de eerste helft van het jaar. Het Nederlands-Zwitserse fusieconcern werd ook iets positiever over het hele jaar en mikt nu op een winst gecorrigeerd voor belastingen, rentes en afschrijvingen van rond de 2 miljard euro. Eerder werd gerekend op minstens 1,9 miljard euro.

Topman Dimitri de Vreeze van dsm-firmenich verklaarde tevreden te zijn met de prestaties in de eerste zes maanden van het jaar. Volgens de topman ligt het transformatieprogramma bij de vitamine-activiteiten op schema. Ook de geplande afsplitsing van de tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding Animal Nutrition & Health (ANH) ligt op koers. De afsplitsing moet in de loop van volgend jaar plaatsvinden. Het fusiebedrijf wil zich daarmee meer richten op de activiteiten die grondstoffen voor verzorgingsproducten en voedingssupplementen maken.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te openen, na het kleine koersverlies een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten overwegend verliezen zien, na het stevige herstel een dag eerder. De Nikkei in Tokio won wel 0,2 procent. De Japanse hoofdindex doorbrak maandag al een achtdaagse verliesreeks. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Bank of Japan op woensdag. Dan wordt duidelijk of de centrale bank de rente verder gaat verhogen om de inflatie aan te pakken. In maart werd de rente in het land voor het eerst in 17 jaar verhoogd. Toyota klom 0,9 procent, ondanks een daling van de verkopen van de Japanse automaker afgelopen halfjaar.

Standard Chartered

De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 1,4 en 0,7 procent. Standard Chartered steeg 3,6 procent in Hongkong. De Britse bank die sterk actief is in Azië boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en kondigde aan meer eigen aandelen te kopen.

Op het Damrak zullen ING, ASML en Basic-Fit mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Investeringsbank Keefe, Bruyette & Woods haalde ING van de kooplijst af. De Britse bank verhoogde zijn aanbeveling voor chipmachinemaker ASML naar kopen, terwijl de Duitse investeringsbank Berenberg fitnessketen Basic-Fit van de kooplijst haalde.

Euro- en oliekoersen

De euro was 1,0821 dollar waard, tegenover 1,0819 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 75,50 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent minder, op 79,50 dollar.