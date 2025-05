Roland Garros brengt hommage aan veertienvoudig kampioen Nadal

PARIJS (ANP) - Het tennistoernooi van Roland Garros heeft de succesvolste tennisser uit de geschiedenis van het toernooi op grootse wijze geëerd. Rafael Nadal (38) stond op de eerste dag van het grandslamtoernooi op het Court Philippe-Chatrier opnieuw vol in de schijnwerpers. Dit keer niet als kampioen, maar als legende met tennispensioen. Uit handen van toernooidirecteur Amélie Mauresmo kreeg hij een speciale trofee met zijn veertien eindzeges erop gegraveerd. Naast het net werd een blijvende voetafdruk van Nadal onthuld.

Voor 15.000 toeschouwers, vrijwel allemaal gestoken in een gravelkleurig shirt, kwam Nadal lachend en zwaaiend in een donker pak binnen. Op de bovenste ring vormden een mozaïek van witte shirts het woord 'Rafa' en '14 RG' met hartjes ernaast. Er volgde een staande ovatie en op het grote scherm in het stadion werd de tennisser Nadal tot leven gebracht. "Goedenavond allemaal", zei Nadal in het Frans. "Dit is zonder twijfel de meest bijzondere tennisbaan voor mij."