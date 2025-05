Justitie onderzoekt claim verantwoordelijkheid stroomuitval Cannes

GRASSE/DRAGUIGNAN (ANP) - Een anoniem bericht van mensen die zich "bende van anarchisten" noemen claimt de verantwoordelijkheid voor de massale stroomuitval dit weekeinde in een Franse kuststrook bij Cannes, Antibes en Nice. Justitie in de getroffen departementen onderzoekt de claim op een ultralinkse site, aldus Franse media.

De claim stelt dat "we voor de prijsuitreikingen op het filmfestival van Cannes en de gala-avond van dat festival, de voornaamste elektriciteitsverbinding voor Cannes hebben gesaboteerd en de stroomkabel die vanuit Nice komt, hebben doorgezaagd".

In de nacht van vrijdag op zaterdag is brand gesticht in een verdeelstation van de elektriciteitsmaatschappij ten noordwesten van Cannes en zaterdagochtend zijn drie van de vier pijlers van een hoogspanningsmast ten noordoosten van de stad doorgezaagd. Circa 160.000 huishoudens zaten lang zonder stroom. Het filmfestival werd nauwelijks getroffen dankzij een noodvoorziening en het programma verliep zaterdag probleemloos.