Rolstoeltennisster Van Koot verliest finale Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Rolstoeltennisster Aniek van Koot is er niet in geslaagd de Australian Open te winnen. Ze verloor in de finale van de als eerste geplaatste Japanse Yui Kamiji (6-2 6-2).

De 34-jarige Van Koot schreef de Australian Open in 2013 op haar naam. Ze was als tweede geplaatst in Melbourne.

Rolstoeltennisser Sam Schröder pakte voor de vierde keer op rij de titel op het onderdeel quads voor spelers met een beperking aan zowel armen als benen. Hij was in twee spannende sets te sterk voor zijn landgenoot Niels Vink: 7-6 (7) 7-5.