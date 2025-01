Lale Gül stopt bij Parool, stapt over naar Telegraaf

Schrijfster Lale Gül stopt als columnist voor Het Parool. Ze stapt over naar De Telegraaf, waar ze elke zaterdag een bijdrage gaat verzorgen. Dat schrijft ze zaterdag in haar laatste column in Het Parool.

"Vier jaar geleden kreeg ik bij deze krant de kans opiniemaker te zijn en ondanks mijn vreselijke, amateuristische en onleesbare columns in het prille begin, bleven ze in me geloven en wezen ze me niet het gat van de deur", schrijft Gül. Het feit dat zij vroeger zelf Het Parool bezorgde, maakte het voor haar nog specialer dat zij nu voor die krant mocht schrijven.

De Telegraaf deed haar onlangs "een onweerstaanbaar aanbod om voor hun zaterdagkrant te schrijven, met een miljoenenpubliek. Ik heb niet meteen ja gezegd, maar was op den duur toch overtuigd. Ik zal u uiteraard heel erg missen, en zal moeten wennen aan een totaal ander publiek. Het werd tijd voor de volgende stap, en ik kreeg een te mooie kans", aldus Gül.

Volgens hoofdredacteur Kamran Ullah van De Telegraaf gaat Gül volgende week zaterdag als columnist van start bij zijn krant. Hij noemt haar "dapper, strijdbaar en een van de meest uitgesproken stemmen van dit moment".