Rolstoeltennisster Van Koot verliest finale op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Rolstoeltennisster Aniek van Koot is er niet in geslaagd haar 'career grand slam' te voltooien met de titel op Roland Garros. De 35-jarige Van Koot verloor de finale in Parijs van de Japanse Yui Kamiji: 6-2 6-2.

Kamiji won afgelopen zomer op de banen van Roland Garros ook paralympisch goud door Diede de Groot in de finale te verslaan. De Groot, de titelverdedigster op Roland Garros, maakte op dit grandslamtoernooi haar rentree na een heupoperatie, maar werd in haar eerste partij uitgeschakeld.

Van Koot haalde eerder de finale in Parijs in 2012, 2014 en 2015, maar wist die niet te winnen. Ze won wel de Australian Open (2013), Wimbledon (2019) en de US Open (2013).