Het klimaat maakt eten peperduur: deze producten pieken door weersextremen

De prijs van je bordje avondeten wordt meer en meer bepaald door klimaatexcessen. Hittegolven, droogtes en ander extreem weer zorgen wereldwijd voor forse pieken in voedselprijzen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Barcelona Supercomputing Center, schrijft de Financial Times.

Waar je ook kijkt, de voedselprijzen rijzen de pan uit. Uien in India werden in mei maar liefst 89 procent duurder door een verzengende hittegolf. In Zuid-Korea steeg de prijs van kool met 70 procent. En in Spanje leidde langdurige droogte ertoe dat olijfolie vorig jaar 50 procent duurder werd. Zelfs rijst bleef niet gespaard: in Japan was er een stijging van 48 procent na tropische hitte in augustus.

In de VS en China stegen groenteprijzen met 30 procent na droge periodes, en ook Nederland voelt het effect. De cacaoprijzen verdrievoudigden na droogte in Ghana en Ivoorkust – iets wat direct leidde tot duurdere chocolade bij ons in de schappen.

'Totaal ongekend' weerbeeld

"Veel van de weersomstandigheden achter deze prijsstijgingen waren volledig ongekend vanuit historisch perspectief," zegt hoofdonderzoeker Maximilian Kotz. "De temperaturen lagen een stuk hoger dan verwacht in een stabiel klimaat wanneer het niet zou zijn beïnvloed door menselijke uitstoot."

Volgens Kotz zijn de prijspieken een direct gevolg van weersextremen die elkaar steeds sneller opvolgen: “We weten dat weersextremen nu al intenser worden en vaker voorkomen dan dertig jaar geleden. We verwachten dat dit zo zal blijven zolang de uitstoot van broeikasgassen toeneemt.”

Armere huishoudens de dupe

De gevolgen zijn niet voor iedereen gelijk. “Als de groente- en fruitprijzen stijgen, dan gaat de consumptie ervan naar beneden, omdat mensen het niet meer kunnen betalen. Dit is een drama voor een grote groep mensen in ons land en ver daarbuiten", zegt Anne Taylor, ceo van de Britse Food Foundation.

'Voedselprijzen zorgen voor onrust'

"Voedselprijzen hebben overal in de geschiedenis tot onrust geleid, dat zien we al decennia. Dat kan vooral lokaal zorgen voor politieke onrust," benadrukt Bart Steenhuijsen Piters van Wageningen Universiteit. En inderdaad: in Japan werd de prijs van rijst zelfs een verkiezingsthema.