NVJ wil dat Wilders geen twijfel zaait over integriteit media

AMSTERDAM (ANP) - Journalistenvakbond NVJ wil dat PVV-leider Geert Wilders stopt met twijfel zaaien over de integriteit van de Nederlandse media. Dat meldt algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ zaterdag op X.

Wilders noemde de NOS op X naar aanleiding van berichtgeving over de val van het kabinet "ongelooflijk partijdig". De NVJ vindt het kwalijk dat de PVV-leider dit doet.

"Journalisten, of ze nou bij de NOS, Telegraaf, AD, RTL of SBS werken, zijn onafhankelijk en zo onpartijdig mogelijk", schrijft Bruning. "Koester dat en zaai geen twijfel over de integriteit van de NOS."

De journalistenvakbond heeft Wilders al eerder aangesproken op zijn kritiek op de Nederlandse media. Wilders noemde journalisten in het verleden onder meer "tuig van de richel". De NVJ heeft Wilders al meerdere uitnodigingen gedaan om over zijn uitlatingen in gesprek te gaan.