Ronhaar naast het podium op EK veldrijden, tweede titel Aerts

Sport
door anp
zondag, 09 november 2025 om 16:15
anp091125109 1
MIDDELKERKE (ANP) - Pim Ronhaar heeft naast de medailles gegrepen op het EK veldrijden. De 24-jarige wielrenner uit Hellendoorn eindigde als vierde in het Belgische Middelkerke. De Belg Toon Aerts greep de zege door titelverdediger Thibau Nys in de sprint te verslaan. Joran Wyseure pakte het brons door Ronhaar in de sprint voor te blijven.
Een groep van zeven renners ging de laatste van acht ronden in op het zanderige parcours in Middelkerke, met daarbij Ronhaar. Mees Hendrikx zat daar vlak achter. Ronhaar nam voorafgaand aan de laatste passage op het strand de koppositie over van Wyseure, maar werd in het laatste deel van de ronde voorbijgesneld door Nys en Aerts. Hendrikx eindigde als zevende.
De Europese kampioenschappen veldrijden voor de mannen worden sinds 2015 jaarlijks georganiseerd. Voor Aerts is het de tweede Europese titel, na 2016. Mathieu van der Poel won de titel drie keer, Lars van der Haar, nu twaalfde, won de titel twee keer.
