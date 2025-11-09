ECONOMIE
Israël beklemtoont dat Turkije niet kan meedoen aan macht in Gaza

Samenleving
door anp
zondag, 09 november 2025 om 16:13
anp091125108 1
JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische regering heeft beklemtoond dat Turkije niet mag deelnemen aan een eventuele internationale troepenmacht in de Gazastrook. "Er komen geen Turkse laarzen op de grond", aldus een regeringswoordvoerder. Turkije en Israël staan al tijden vijandig tegenover elkaar naar aanleiding van de bloedige Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Turkije heeft onder meer arrestatiebevelen tegen Israëlische topfiguren uitgevaardigd over wat het ziet als volkerenmoord in Gaza.
President Donald Trump wil een internationale stabilisatiemacht opzetten om in de Gazastrook de Israëlische militairen te vervangen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Ankara, Tom Barrack, zou Turkije daaraan deelnemen. De Amerikaanse vicepresident JD Vance wil "een constructieve rol" voor Turkije.
De macht is vooralsnog een voorstel en wie zouden deelnemen is onbekend. Veel mogelijke kandidaatlanden willen dat de Verenigde Naties eerst een mandaat scheppen voor de stabilisatiemacht.
