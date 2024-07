Ruiter Boonzaaijer maakt indruk met foutloze rit in cross-country

VERSAILLES (ANP) - Bij het meerkamponderdeel eventing op de Olympische Spelen staan ruiters Janneke Boonzaaijer en Raf Kooremans na het tweede onderdeel cross-country op respectievelijk de 16e en 18e plaats. Sanne de Jong is terug te vinden op de 53e plek.

Vooral Boonzaaijer maakte zondag indruk in de paleistuinen van Versailles. Ze kwam foutloos en binnen de tijd binnen en steeg van plek 29 - na de dressuur van zaterdag - naar de zestiende positie. In het landenklassement staat Nederland voorlopig tiende.

"Dit was echt waanzinnig, het was zo druk, zoveel mensen heb ik nog nooit op een cross gezien", reageerde Boonzaaijer na afloop. "Ze stonden ook best wel dichtbij, dat was even wennen. Mijn paard deed het abnormaal goed. Ik had van dit resultaat gedroomd, maar ja, ik denk altijd dat ik alles kan", lachte de amazone.

Maandag wordt het meerkamponderdeel afgesloten. Alle combinaties die dan nog in de strijd zijn, rijden in de ochtend een springparcours dat bepalend is voor de uitslag van de landenwedstrijd. De 25 hoogstgeplaatste combinaties uit het individuele klassement komen later op de dag nogmaals in de piste voor een tweede springproef om de individuele medailles te verdelen.