QATAR (ANP) - George Russell heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Qatar in de Formule 1. De Brit was in de kwalificatie de snelste in zijn Mercedes.

Max Verstappen stelde enigszins teleur met de zesde tijd in zijn Red Bull. Hij was zelfs minder snel dan zijn Franse teamgenoot Isack Hadjar, die de vijfde tijd reed. Dat betekent dat de beide Red Bulls zondag de derde startrij vullen.

Kimi Antonelli, al sinds de Grote Prijs van Mexico zeker van de wereldtitel, klokte de tweede tijd. Russell en Antonelli vormen zondag namens Mercedes de eerste startrij.

'Briljant'

Lando Norris en Oscar Piastri noteerden de derde en vierde tijd, waarmee de coureurs van McLaren zondag de race beginnen vanaf de tweede startrij.

Russell sprak na de kwalificatie vooral lovend over zijn Mercedes. "De auto voelt absoluut briljant dit weekend. Fijn om weer eens op pole te staan, dat was alweer een tijdje geleden", zei de Brit in het flashinterview op de baan.

Banden slijten

Verstappen reed eerder zaterdag in de derde vrije training nog de derde tijd, maar in de kwalificatie ontbrak het zijn Red Bull aan snelheid. "We hebben van alles geprobeerd, maar de balans is er niet in de auto in de bochten. Ik ga van overstuur naar onderstuur en het is niet gelukt iets aan te passen waardoor het beter ging", zei de viervoudig wereldkampioen bij Viaplay. "Deze kwalificatie ga ik me niet lang herinneren. De auto draait niet, is lastig om mee te rijden."

De GP van Qatar is de voorlaatste race van het seizoen. De coureurs weten al dat ze twee pitstops moeten maken. De banden slijten op het circuit van Lusail zo hard dat bandenleverancier Pirelli heeft bepaald dat maximaal 27 ronden op een set banden mag worden gereden.

Verstappen behaalde vorige week in Las Vegas zijn vierde seizoenszege. De Limburger eindigde de laatste negen grands prix op het podium en kan zich in Qatar verzekeren van de tweede plaats in de eindstand. Hij won de afgelopen drie jaar de Grand Prix in het emiraat.