Verrassende vierde plek is handboogschutsters 'ook al goud waard'

PARIJS (ANP) - De Nederlandse handboogschutsters waren niet alleen maar aan het balen na het mislopen van de bronzen medaille in de landenwedstrijd, wat de eerste Nederlandse medaille van deze Spelen zou zijn geweest. Na de laatste plek in de kwalificatie hadden Gaby Schloesser, Laura van der Winkel en Quinty Roeffen nooit verwacht bij de laatste vier te komen.

In de achtste finale en kwartfinale werden gastland Frankrijk en het eveneens hoger ingeschaalde India met overtuigende cijfers aan de kant gezet. "We hebben gewoon twee hele sterke landen met 6-0 naar huis geschoten. Dat is ook al goud waard", zei de 22-jarige Van der Winkel na het verlies tegen Mexico in de strijd om het brons.

Ook de halve finale tegen de latere winnaar Zuid-Korea heeft veel indruk gemaakt. De tribunes op het Esplanade des Invalides zaten vol met fans van de handbooggrootmacht, het land met verreweg de meeste olympische titels in de sport . Toch had Zuid-Korea een shoot-off nodig om af te rekenen met het Nederlandse vrouwenteam, dat pas sinds twee jaar bestaat.

Van der Winkel: "Dat hadden we zeker niet verwacht. Op een gegeven moment had ik zoiets van: het kan misschien lukken, maar dat is dan ook de valkuil geweest bij mij. Je moet in het moment blijven."