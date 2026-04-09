Sabalenka mist graveltoernooi Stuttgart door blessure

STUTTGART (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft zich teruggetrokken van het WTA-toernooi van Stuttgart vanwege een blessure. Dat heeft de Belarussische nummer 1 van de wereld donderdag via Instagram bekendgemaakt. Ze schrijft dat ze de blessure opliep na het masterstoernooi van Miami, dat ze eind maart winnend afsloot.

"Ik heb er alles aan gedaan om op tijd te herstellen, maar ik ben nog niet klaar voor competitie", aldus Sabalenka. Ze haalde in Stuttgart vier keer de finale, maar won het graveltoernooi nog nooit. Het toernooi begint op 13 april.