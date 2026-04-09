Gasunie tekent overeenkomst voor waterstofverbinding met België

Economie
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 16:54
anp090426142 1
GRONINGEN (ANP) - Gasunie-dochter Hynetwork en het Belgische Fluxys hydrogen gaan een waterstofverbinding tussen Nederland en België aanleggen. Daarover hebben ze een overeenkomst ondertekend. Volgens een verklaring moet de verbinding rond 2030 klaar zijn.
In Nederland wordt al enkele jaren gewerkt aan een waterstofnetwerk. Het gebruik ervan komt maar langzaam van de grond. Onlangs is wel de eerste producent van groene waterstof aangesloten op de Nederlandse waterstofinfrastructuur. Dat is de waterstoffabriek van Shell op de Rotterdamse Maasvlakte. Komende jaren moeten meerdere producenten en afnemers volgen.
Bij de verbinding met België willen de organisaties waar mogelijk gebruikmaken van bestaande aardgasleidingen. Die worden omgebouwd voor waterstoftransport. Zo willen ze de haven van Rotterdam met die van Antwerpen en Gent verbinden. De organisaties beschouwen hun stap als een "krachtig signaal richting de internationale waterstofmarkt, dat de uitbouw van een grensoverschrijdend waterstofnetwerk volop in gang is".
exporteren

