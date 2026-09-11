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Sabalenka voelde zich 'wanhopig' voor bereiken US Open-finale

Sport
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 9:17
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NEW YORK (ANP/RTR) - Aryna Sabalenka (28) voelde zich voor het bereiken van de finale van de US Open naar eigen zeggen wanhopig. De Belarussische gaat in New York op voor de vierde finale op rij, nadat ze in de nacht van donderdag op vrijdag in de halve finale afrekende met de Amerikaanse Jessica Pegula.
"Ik was wanhopig", vertelde Sabalenka na afloop. "Ik had een zware wedstrijd op gras verloren tegen Jess, en ik presteerde niet echt goed in het midden van het seizoen", refereerde ze aan de verloren wedstrijd tegen Pegula in juni in de halve finale van het toernooi van Berlijn.
"Ik wilde dolgraag de finale halen, en natuurlijk wil ik de titel winnen", was ze duidelijk over haar doelstelling. "Ik ben klaar voor alles wat nodig is om de overwinning te behalen."
"Ik voel me mentaal en fysiek heel sterk op dit moment", aldus de viervoudig grandslamwinnares. Ongeacht de uitslag moet ze haar nummer 1-positie van de wereldranglijst afstaan aan haar tegenstander in de finale, de Kazachse Elena Rybakina.
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