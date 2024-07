Sabotage spoorwegen heeft geen gevolgen voor opening Spelen

PARIJS (ANP) - De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft verzekerd dat de sabotage-acties op het Franse spoorwegnetwerk geen gevolgen hebben voor de opening van de Olympische Spelen vrijdagavond in de Franse hoofdstad.

Het openbaar vervoer binnen de regio Parijs heeft ook nergens last van, aldus Hidalgo. Onbekenden hebben in de ochtenduren geprobeerd met brandstichting en vernieling het verkeer met hogesnelheidstreinen in heel het land lam te leggen. Dat gebeurde op vier plekken ver buiten Parijs. De sabotage heeft het treinverkeer in het westen, noorden en noordoosten in een chaos gestort. Herstelwerkzaamheden dreigen tot zeker maandag te duren.