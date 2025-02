Sainz snelste in tweede testdag Formule 1 in Bahrein

BAHREIN (ANP) - Carlos Sainz heeft in de Williams de snelste ronde gereden op de tweede testdag op het circuit in Bahrein. De Spanjaard was met een ronde van 1.29,348 een fractie sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc in de Ferrari. Max Verstappen kwam niet in actie op de tweede testdag. Hij stapt vrijdag weer in de Red Bull.

Veel teams probeerden op de tweede testdag verschillende zaken uit, waardoor het moeilijk vergelijken was. Lando Norris reed in de McLaren maar de veertiende tijd op ruim anderhalve seconde van Sainz. De Brit, die een dag eerder de snelste was geweest, deed daarna een racesimulatie waarin de McLaren liet zien over de long runs goede snelheid te hebben.

Liam Lawson, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, zette in de Red Bull de zevende tijd neer. Hij was 0,904 seconde langzamer dan Sainz.

Vrijdag volgt de laatste testdag in Bahrein. De eerste race, de Grote Prijs van Australië is 16 maart. Verstappen begint dan aan de jacht op zijn vijfde wereldtitel op rij.