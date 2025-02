Archeologische vondsten in de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu zetten de geschiedenisboeken mogelijk op hun kop. Speurders hebben daar ijzeren voorwerpen opgegraven die maar liefst 5.400 jaar oud blijken te zijn. Dat zou betekenen dat de ijzertijd in India zo'n 2000 jaar eerder begon dan in Turkije, dat tot nu toe bekend stond als de bakermat van de ijzerbewerking.

Op zes verschillende locaties in Tamil Nadu zijn voorwerpen opgedolven die dateren uit de periode 2953 tot 3345 voor Christus. De spullen zijn met geavanceerde technieken in vijf verschillende laboratoria wereldwijd onderzocht, waardoor hun ouderdom onomstotelijk vaststaat.

De ontdekkingen omvatten een schat aan dagelijkse gebruiksvoorwerpen: messen, pijlpunten, bijlen, ringen, beitels en zwaarden. Vooral opmerkelijk is een zwaard uit een grafveld, vervaardigd uit hoogwaardig koolstofstaal, een zeer geavanceerd materiaal waarvoor gespecialiseerde kennis en precieze hittebehandeling nodig was.

Lokale productie

In de plaats Kodumanal vonden de archeologen zelfs een smeltoven, met ijzerslakken die aan de ovenwand waren vastgesmolten. Dit bewijst dat de lokale bevolking het metaal niet alleen gebruikte, maar ook zelf produceerde en bewerkte.

De ontdekking is van enorm belang omdat het suggereert dat de technologie om ijzer te winnen, smelten en smeden zich mogelijk onafhankelijk ontwikkelde in verschillende delen van de wereld. Het idee dat het IJzertijdperk op één plek begon, lijkt daarmee achterhaald.

Geen overhaaste conclusies

Experts waarschuwen wel voor overhaaste conclusies. Professor Parth R. Chauhan van het Indian Institute of Science Education and Research benadrukt aan de Britse openbare omroep BBC dat veel gebieden in de wereld nog niet grondig zijn onderzocht op vroege ijzerproductie.

De opgravingen passen in een langere reeks archeologische doorbraken in Tamil Nadu. De afgelopen twintig jaar hebben archeologen er al oude schriften ontdekt, maritieme handelsroutes in kaart gebracht en geavanceerde nederzettingen blootgelegd.

Bron: BBC