Sardjoe als groepswinnares verder op breakingtoernooi Spelen

PARIJS (ANP) - India Sardjoe heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinales van het eerste olympische breaking-toernooi in Parijs. De jury wees de 18-jarige Nederlandse in alle rondes van haar drie dansbattles in de groepsfase aan als overtuigende winnares (48 stemmen voor, 6 tegen). De kwartfinales beginnen om 20.00 uur.

Breaking, waarbij dansers op vooraf onbekende muziek tegen elkaar battlen, maakt in Parijs zijn olympisch debuut. Rapper Snoop Dogg opende het toernooi voor nagenoeg volle tribunes op het Place de la Concorde, waar de Nederlandse 3x3-basketballers maandag al olympisch kampioen werden.

De onder haar eigen naam dansende India zou daar vier dagen later zomaar een vervolg aan kunnen geven. Ze pakte twee jaar geleden als 16-jarige als jongste ooit al een wereldtitel. In het groepsduel met de Amerikaanse 'Sunny' kreeg Sardjoe in beide rondes alle stemmen van de jury. In de twee duels met de Portugese 'Vanessa' en Chinese '671' moest de Nederlandse drie van de achttien stemmen afstaan.