Schaatser Botman als Nederlands kampioen naar WK sprint

door anp
zondag, 01 maart 2026 om 17:44
HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Janno Botman heeft zich als nationaal kampioen geplaatst voor het WK sprint van volgende week in Heerenveen. Hij hield na vier afstanden Tim Prins en Kayo Vos achter zich.
Botman zette op de afsluitende 1000 meter van het NK sprint de tweede tijd neer met 1.08,39. Prins won de 1000 meter in 1.07,80.
De winnaar van het NK sprint plaatst zich voor het WK sprint. Dat vindt op 5 en 6 maart plaats in Thialf. De KNSB gaf eerder al aanwijsplekken aan Jenning de Boo en Joep Wennemars.
