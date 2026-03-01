Feestelijke optocht Amsterdam geëindigd bij Amerikaans consulaat

AMSTERDAM (ANP) - De optocht van mensen die in Amsterdam de aanvallen op Iran en de dood van de Iraanse leider Ali Khamenei vierden, is na zo'n twee uur geëindigd bij het Amerikaanse consulaat aan het Museumplein. Enkele duizenden mensen trokken zondagmiddag vanuit de Dam dansend, zingend en leuzen scanderend door het centrum.

Mensen droegen Iraanse vlaggen van voor de revolutie, Israëlische vlaggen en hier en daar waren ook Amerikaanse en Nederlandse vlaggen en een regenboogvlag te zien. De optocht werd begeleid door muziek en mensen scandeerden leuzen als "de mullahs moeten weg", "monarchie voor Iran" en "king Reza Pahlavi". Pahlavi is de zoon van de laatste sjah van Iran. Ook riepen mensen dankwoorden aan de VS en Israël.

Die twee landen bombardeerden Iran dit weekend. Daarbij kwamen zowel opperste leider Khamenei als andere leiders van het sjiitische regime om.