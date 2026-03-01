ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Feestelijke optocht Amsterdam geëindigd bij Amerikaans consulaat

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 18:29
anp010326159 1
AMSTERDAM (ANP) - De optocht van mensen die in Amsterdam de aanvallen op Iran en de dood van de Iraanse leider Ali Khamenei vierden, is na zo'n twee uur geëindigd bij het Amerikaanse consulaat aan het Museumplein. Enkele duizenden mensen trokken zondagmiddag vanuit de Dam dansend, zingend en leuzen scanderend door het centrum.
Mensen droegen Iraanse vlaggen van voor de revolutie, Israëlische vlaggen en hier en daar waren ook Amerikaanse en Nederlandse vlaggen en een regenboogvlag te zien. De optocht werd begeleid door muziek en mensen scandeerden leuzen als "de mullahs moeten weg", "monarchie voor Iran" en "king Reza Pahlavi". Pahlavi is de zoon van de laatste sjah van Iran. Ook riepen mensen dankwoorden aan de VS en Israël.
Die twee landen bombardeerden Iran dit weekend. Daarbij kwamen zowel opperste leider Khamenei als andere leiders van het sjiitische regime om.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (2)

De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

image+(1)

Waarom bent u deze oorlog begonnen, mr. President?

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

Loading