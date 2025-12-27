ECONOMIE
Schaatser De Boo grijpt olympisch ticket op 500 meter

Sport
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 19:49
anp271225098 1
HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Jenning de Boo heeft zich bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen verzekerd van een ticket voor de 500 meter op de Olympische Spelen. De 21-jarige regerend wereldkampioen van Reggeborgh zorgde met 33,96 seconden voor de beste tijd na twee omlopen.
De Boo zette in de eerste omloop met 34,36 de tweede tijd neer. Hij verbeterde zich in de tweede rit en dook ook onder de tot dan toe beste tijd van 34,14 van Sebas Diniz. Die kon zichzelf met 34,45 niet opnieuw verbeteren. Joep Wennemars was in de tweede race wel sneller en werd met 34,48 derde.
De 500 meter werd op het OKT twee keer verreden. De beste van de twee tijden van een schaatser telde. De winnaar van de 500 meter is zeker van kwalificatie voor de Spelen. De nummers 2 en 3 zijn afhankelijk van andere uitslagen en moeten de rest van het OKT afwachten. Op de Olympische Spelen in Milaan wordt de 500 meter maar één keer verreden.
