Groenewoud blijft op het OKT op 3000 meter Beune en Conijn voor

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Marijke Groenewoud heeft op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen de 3000 meter op haar naam geschreven. De 26-jarige Friezin van Team AH Zaanlander was met 3.54,73 sneller dan Joy Beune en Merel Conijn. Beune werd met 3.56,80 tweede, Conijn derde met 3.57,36.

Beune en Groenewoud gingen in de slotrit gelijkop. Met nog twee ronden te gaan nam Groenewoud voorsprong en klopte de wereldkampioene met 2 seconden.

Bente Kerkhoff kwam in de rit tegen de snel gestarte Evelien Vijn tot een persoonlijk record van 3.58,83, maar werd daarmee vierde. Conijn ging ook snel van start tegen Sanne in 't Hof, maar die kwam ernaast met snellere rondjes. Bij een tweede versnelling van Conijn moest In 't Hof passen. Die finishte in 4.02,31 als vijfde.

Groenewoud is zeker van deelname aan de Olympische Spelen. De schaatssters die tweede en derde zijn geworden, moeten andere resultaten van het OKT afwachten voordat ze zeker zijn van kwalificatie.