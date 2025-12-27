ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groenewoud blijft op het OKT op 3000 meter Beune en Conijn voor

Sport
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 19:22
anp271225094 1
HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Marijke Groenewoud heeft op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen de 3000 meter op haar naam geschreven. De 26-jarige Friezin van Team AH Zaanlander was met 3.54,73 sneller dan Joy Beune en Merel Conijn. Beune werd met 3.56,80 tweede, Conijn derde met 3.57,36.
Beune en Groenewoud gingen in de slotrit gelijkop. Met nog twee ronden te gaan nam Groenewoud voorsprong en klopte de wereldkampioene met 2 seconden.
Bente Kerkhoff kwam in de rit tegen de snel gestarte Evelien Vijn tot een persoonlijk record van 3.58,83, maar werd daarmee vierde. Conijn ging ook snel van start tegen Sanne in 't Hof, maar die kwam ernaast met snellere rondjes. Bij een tweede versnelling van Conijn moest In 't Hof passen. Die finishte in 4.02,31 als vijfde.
Groenewoud is zeker van deelname aan de Olympische Spelen. De schaatssters die tweede en derde zijn geworden, moeten andere resultaten van het OKT afwachten voordat ze zeker zijn van kwalificatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

De dubbele nederlaag van Jutta en Jake

607eeea5a8e80b13cd079f0f_Val-d-Isere-resort-main

De grote angst van skigebieden in de Alpen

98214390_m

Hoe deze simpele truc met bakpapier en een vaatwastablet je oven (bijna) vanzelf weer glimmend schoon krijgt

0b226c450798410ac541646c86ec31afd840e5beab817a5d84fa821e7db61981ec84c3b4a3f072a7a2e1899c9fb06c6e1927af751ab2959b1dcebf6b499b34f83d782d640142a97fafc5405487cf41a5bbed0a9a323232a3a46b55603a596ba0c029a819788f8e1b33b2c23e69c9d763

Waarom jij straks geen huis kunt kopen, maar je opa drie heeft

ANP-538847597

De stille recessie onder zzp'ers: terwijl de economie nog groeit, daalt hun inkomen

anp261225112 1

Superman Trump: Zelensky heeft niets totdat ik akkoord ga

Loading