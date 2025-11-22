Schaatser Huizinga in Calgary vijfde op 5000 meter, zege Dawson

CALGARY (ANP) - Chris Huizinga heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary de vijfde plaats veroverd op de 5000 meter. De 28-jarige Groninger verbeterde zijn eigen beste tijd naar 6.05,16 en was daarmee 3,3 seconden langzamer dan de Amerikaan Casey Dawson die met 6.01,84 de Noor Sander Eitrem (6.01,86) nipt voorbleef.

De Canadees Ted-Jan Bloemen reed eerst met 6.02,26 het oude baanrecord van Sven Kramer (6.03,32) uit de boeken. Hij bleef in zijn rit Jorrit Bergsma ruim voor, die met 6.10,10 als twaalfde finishte. Eitrem won daarna zijn rit van de nieuwe wereldrecordhouder Timothy Loubineaud uit Frankrijk, die met 6.02,47 vierde werd. Dawson versloeg met een krachtige eindsprint de Italiaan Davide Ghiotto en dook net onder de tijd van Eitrem.

Beau Snellink won eerder op de dag de 5000 meter in de B-groep in een persoonlijk record van 6.06,99.