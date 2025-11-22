Beune in Calgary ook de beste op tweede 3000 meter in wereldbeker

CALGARY (ANP) - Joy Beune heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary ook de tweede 3000 meter gewonnen. De regerend wereldkampioene was met 3.54,42 een fractie sneller dan Ragne Wiklund uit Noorwegen, die tweede werd in 3.55,25. Valérie Maltais uit Canada werd met 3.56,45 derde.

In de rit tegen Francesca Lollobrigida ging Beune hard van start. Ze lag enkele ronden onder het wereldrecord van Martina Sablikova en het Nederlandse record van Irene Schouten, maar kon dat niet volhouden. Het verschil met Wiklund was in deze wedstrijd niet zo groot, met de andere concurrenten wel.

Bente Kerkhoff reed in haar tweede wereldbekerwedstrijd 4.02,09 en werd twaalfde. Marijke Groenwoud maakte net als een week eerder in Salt Lake City geen indruk. Ze finishte in 4.03,19, goed voor de veertiende plaats.

Beune was tevreden met de winst, maar erkende bij de NOS ook dat het niet zo goed ging als een week eerder in Salt Lake City, toen ze haar persoonlijke record verbeterde naar 3.53,69. "Het liep niet zo lekker als ik had gehoopt dat het zou gaan. De rondjes kwamen snel, maar ik hield het niet vast."

De wereldkampioene zag haar tijden na een snelle start te veel oplopen. "Dat laatste stuk kostte me te veel moeite. Dat is jammer. Ik had het graag beter willen doen, maar ik ga toch zo die gouden plak ophalen."