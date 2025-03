Schaatser Huizinga wint 5000 meter bij wereldbeker Heerenveen

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Chris Huizinga heeft bij de laatste wereldbeker in Heerenveen de 5000 meter gewonnen. De 27-jarige Groninger was in Thialf met 6.08,07 sneller dan Europees kampioen allround Sander Eitrem, die tweede werd in 6.10,10. Beau Snellink werd derde in 6.10,34.

Voor Huizinga is het de eerste individuele overwinning in de wereldbeker. De schaatser van Team Essent werd vorige maand voor het eerst Nederlands kampioen op de 5000 en 10.000 meter.

Davide Ghiotto stortte in zijn rit in en eindigde als twaalfde met 6.17,47. Daardoor verspeelde de Italiaan de eindzege in het wereldbekerklassement aan Eitrem.

Trainingskamp

Marcel Bosker werd met 6.15,03 tiende. Jorrit Bergsma eindigde met 6.18,90 op de dertiende plaats.

Huizinga had de overwinning in de wereldbeker niet helemaal verwacht na een trainingskamp in Spanje afgelopen week. "Ik klaagde afgelopen week nog wel een beetje dat ik vermoeid was van een week fietsen, dus het verrast me wel dat dit eruit kwam rollen", zei de schaatser bij de NOS.

Huizinga wist dat zijn tijd goed was, maar hij verwachtte nog een snelle tijd van Eitrem. "Die reed hier met het EK allround ook 6.06, dus het werd heel spannend. Maar ik zag hem erdoorheen zakken. Mooi om te zien dat ik ook een keer kan winnen in de world cup."