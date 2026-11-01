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Schaatser Krommenhoek in Thialf ook de beste op 10 kilometer

Sport
door anp
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HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Jasper Krommenhoek heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen na de 5000 meter ook de 10 kilometer op zijn naam geschreven. De 22-jarige stayer van Reggeborgh was met een persoonlijk record van 12.38,75 sneller dan Wisse Slendebroek. De schaatser van Royal A-ware werd met 12.41,87 tweede.
De beste twee schaatsers op de 10 kilometer kwalificeren zich voor die afstand bij de wereldbeker. De 10 kilometer wordt verreden in de derde wereldbekerwedstrijd begin december in Heerenveen.
Krommenhoek was afgelopen vrijdag met 6.10,83 de beste op de 5000 meter.
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