Politie herleidde één geweldsoproep tot individu

DEN HAAG (ANP) - In één geval is het de politie gelukt om vóór afgelopen weekend een online oproep tot geweld te linken aan een individu, zegt een woordvoerder van de korpsleiding in reactie op de Gen Z-protesten van zaterdag. Het ging volgens hem om een jongen van 16 jaar uit het zuidwesten van het land, die met naam en toenaam opriep tot geweld.

De politie onderzoekt online oproepen tot geweld, zegt de woordvoerder, maar meestal zijn die niet tot individuen te herleiden. Zo kan de politie volgens hem niet zomaar in besloten groepen meekijken. Ook zijn de flyers meestal met AI gemaakt en daarvan is het lastig de bron te achterhalen. Wel ging er volgens hem een flyer in het Duits rond, waarvan de politie vermoedde dat die uit het Nederlands vertaald was.

De politie heeft in aanloop naar het weekend vooral ingezet op preventie, aldus de woordvoerder. Agenten hebben veel stopgesprekken gevoerd met jongeren, en daarnaast is met scholen en ouders gepraat.