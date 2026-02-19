Schaatser Nuis gaat nog zeker een jaar door, misschien wel twee

MILAAN (ANP) - Kjeld Nuis is na zijn bronzen medaille op de 1500 meter van de Spelen van Milaan zeker nog niet van plan te stoppen. De 36-jarige schaatser gaat zeker een jaar door. "Nog wel twee jaar ook misschien", voegde hij eraan toe.

Zijn team Reggeborgh maakte in oktober aan het begin van het seizoen bekend dat Nuis een contract voor het leven had getekend. "Dit stond na de Spelen van Beijing als doel op de agenda. Ik denk dat ik vanavond een paar drankjes nuttig en dan volgend jaar eens even nieuwe doelen ga stellen. Misschien word ik wel bondscoach", zei hij lachend.

Doorgaan tot de volgende Spelen, zo ver wil hij kort na zijn race niet gaan, "ook omdat ik dit een mooi einde vind". Het schaatstoernooi van de Spelen in de Franse Alpen over vier jaar is mogelijk in Thialf in Heerenveen. "Als het in Thialf is, maak ik me nog wel een keertje kwaad", zei Nuis.