ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatser Nuis gaat nog zeker een jaar door, misschien wel twee

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 20:17
anp190226220 1
MILAAN (ANP) - Kjeld Nuis is na zijn bronzen medaille op de 1500 meter van de Spelen van Milaan zeker nog niet van plan te stoppen. De 36-jarige schaatser gaat zeker een jaar door. "Nog wel twee jaar ook misschien", voegde hij eraan toe.
Zijn team Reggeborgh maakte in oktober aan het begin van het seizoen bekend dat Nuis een contract voor het leven had getekend. "Dit stond na de Spelen van Beijing als doel op de agenda. Ik denk dat ik vanavond een paar drankjes nuttig en dan volgend jaar eens even nieuwe doelen ga stellen. Misschien word ik wel bondscoach", zei hij lachend.
Doorgaan tot de volgende Spelen, zo ver wil hij kort na zijn race niet gaan, "ook omdat ik dit een mooi einde vind". Het schaatstoernooi van de Spelen in de Franse Alpen over vier jaar is mogelijk in Thialf in Heerenveen. "Als het in Thialf is, maak ik me nog wel een keertje kwaad", zei Nuis.
loading

POPULAIR NIEUWS

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

Loading