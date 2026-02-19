Bedrijf Peter Mandelson op omvallen door Epstein-schandaal

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het consultancybedrijf Global Counsel, dat mede is opgericht door de voormalige Britse ambassadeur in de VS Peter Mandelson, staat op omvallen vanwege het schandaal rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. Mogelijk kan vrijdag al faillissement worden aangevraagd, omdat klanten massaal vertrekken bij het adviesbedrijf.

Mandelson werd vorig jaar september ontslagen als ambassadeur in de VS vanwege zijn nauwe banden met Epstein. Hij vervulde eerder al meerdere topfuncties voor de Labour-partij. Onlangs bleek uit documenten dat Mandelson ook vertrouwelijke informatie van de Britse overheid had doorgespeeld naar de in 2019 overleden Epstein.

Global Counsel had in september na zijn ontslag als ambassadeur de banden met Mandelson doorgesneden. Eerder deze maand trad ook medeoprichter en topman Benjamin Wegg-Prosser af bij Global Counsel. Wegg-Prosser had eveneens contact met Epstein nadat die in 2008 was veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes.