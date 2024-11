Schaatser Prins blijft De Boo voor op 1000 meter in Heerenveen

HEERENVEEN (ANP) - Tim Prins heeft op het kwalificatietoernooi in Heerenveen de 1000 meter gewonnen. De 21-jarige schaatser van Reggeborgh bleef met een tijd van 1.08,09 teamgenoot Jenning de Boo nipt voor. Die reed 1.08,14. Joep Wennemars werd met 1.08,31 derde.

Prins kwalificeerde zich eerder al voor de wereldbekerwedstrijden op de 500 en 1500 meter. Hij was vorig jaar ook de beste op het kwalificatietoernooi.

Tijmen Snel werd vierde met 1.08,57 en Hein Otterspeer vijfde met 1.08,65. Merijn Scheperkamp bleef met de zesde tijd van 1.08,68 net buiten de vereiste top 5.

De beste vijf schaatsers krijgen normaal gesproken een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden. Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Nagano in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing.

Kjeld Nuis, die afgelopen seizoen brons pakte op de WK afstanden op de 1000 meter en voormalig wereldkampioen en olympisch kampioen op deze afstand is, deed niet mee aan het kwalificatietoernooi door een liesblessure.